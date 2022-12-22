Рогозина перевели на лечение в военный госпиталь в Ростове-на-Дону

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Дмитрий Рогозин

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, сообщил его помощник в беседе с РИА Новости. Там ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Вместе с Рогозиным в лечебное заведение были отправлены еще два раненых солдата ВС России, которые пострадали во время обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке.

Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь, — заявил помощник экс-главы «Роскосмоса».

Он добавил, что другие раненые советники Рогозина остались проходить лечение в больницах Донецкой Народной Республики. Их состояние оценивается как стабильное, однако транспортировка им противопоказана.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Предполагается, что удар был целенаправленным и нанесен с применением 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства.

Рогозин госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По словам экс-главы Роскосмоса, угрозы для его жизни нет.