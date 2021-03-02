Рогозин высказался о краже техники с Байконура

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал кражу техники с космодрома Байконур. Он отметил, что инцидент произошёл на площадке номер 110, которая находится в собственности Казахстана.

От себя добавлю, что: 1. Это собственность Казахстана. 2. «Суперсекретная электроника» — это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием, — написал Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что охрана этого объекта обеспечивает, прежде всего, безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на аварийный объект. Ожидается решение Казахстана об утилизации объекта.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные похитили с космодрома Байконур секретную электронику, которая находится на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Исходя из имеющихся сведений, детали были украдены со стартовой площадки № 110. Об их пропаже сообщил охранник ФГУП «ЦЭНКИ». Он рассказал, что в последний раз видел детали с драгоценными редкоземельными металлами 1 февраля. Уже 19-го числа охранник их на месте не обнаружил. Он также отметил, что входная дверь помещения со стартовой площадкой была взломана.