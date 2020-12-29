Рогозин выразил надежду на освобождение обвиняемого в госизмене Сафронова

https://static.news.ru/photo/34f91630-4a04-11eb-bd57-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассчитывает, что его советник Иван Сафронов, которого обвиняют в государственной измене, будет освобождён.

Он работал у нас недолго — всего полтора месяца. Неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Следим за следствием, как работают юристы, следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, следователи сделают выводы. Надеемся, что Иван будет на свободе, — сообщил Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что Иван Сафронов отказался от сделки со следствием, которую ему предложили в начале процесса. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. Обвиняемый продолжает настаивать на своей невиновности.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью, писал NEWS.ru.