Рогозина взяли в Сенат: фото политика в Роскосмосе и в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин произносит речь перед вручением медалей бойцам добровольческого батальона 503, 2023 год

Дмитрий Рогозин займет кресло в Совете Федерации, где будет представлять Запорожскую область. О возможном назначении политика на эту должность сообщалось еще 17 сентября, а 23-го числа он подтвердил, что стал сенатором.



Рогозин активно занялся политической деятельностью в 1990-е годы. В 1991-м он участвовал в августовском путче на стороне Бориса Ельцина. В мае — июне 1992 года Рогозин был бойцом добровольческого отряда в вооруженном конфликте в Приднестровье.



В 1996-м на философском факультете МГУ он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность». Рогозин является доктором философских наук и технических наук по специальности «Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения». В 1998 году на философском факультете МГУ он защитил диссертацию на тему «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века».

В 1997 году Рогозин стал депутатом Государственной думы, в 2003–2004 годах был зампредом нижней палаты. В 2007-м после серии митингов националистов он безуспешно пытался зарегистрировать партию правого толка «Великая Россия».



В период с 2008 по 2011 год Рогозин являлся постоянным представителем РФ при НАТО в Брюсселе, был чрезвычайным и полномочным послом России в Альянсе.

В мае 2018 года Рогозин был назначен главой Роскосмоса по указу главы государства Владимира Путина. До этого времени он занимал должность зампреда правительства и отвечал за оборонно-промышленный комплекс.

В октябре 2022 года Рогозин отправился в зону СВО. В ноябре он возглавил инспекторскую группу военных советников «Царские волки», оказывающих военно-техническую поддержку войскам. В декабре Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Атака на ресторан, где ужинал Рогозин, была совершена артиллерийской установкой CAESAR французского производства. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника. Впоследствии политик отправил осколок послу Франции в РФ Пьеру Леви.

Рогозин проходил лечение в Московском регионе.

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