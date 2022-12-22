Рогозин сообщил, что его помощник погиб во время обстрела Донецка

Фото: Дмитрий Рогозин/vk.com

Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что его помощник Михаил Бридасов погиб во время обстрела гостиницы в Донецке, передает ТАСС. Также он пообещал вернуться в зону СВО после того, как поправится.

Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа, — сказал Рогозин.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Экс-глава Роскосмоса был госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По его словам, угрозы для его жизни нет. Рогозин добавил, что застрявший в позвоночнике осколок мины врачи решили не извлекать.

В результате нападения был также ранен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который отказался от госпитализации после оказания первой помощи. В результате обстрела погибли два человека.

В СК РФ сообщили, что удар по гостинице, предположительно, был нанесен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. В ведомстве отметили, что в тот день ВСУ также обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие и раненые.