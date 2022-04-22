Рогозин рассказал, с чего может начаться Третья мировая война
Рогозин: применение противоспутникового оружия может стать началом третьей мировой войны
Полина Шестак
Полина Шестак
11:47, 23 апреля 2022
Фото: nasa.gov
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что в будущем возможное применение противоспутникового оружия по аппарату любой страны может стать началом третьей мировой войны. По его мнению, иного варианта быть не может.
Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно, — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».
В конце декабря Рогозин подчеркнул, что Россия вряд ли будет проводить новые испытания противоспутникового оружия. Так он отреагировал на опасения главы NASA Билла Нельсона о том, что такие испытания могут отрицательно повлиять на ход переговоров по продлению работы МКС.