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Общество

Рогозин рассказал, с чего может начаться Третья мировая война

Рогозин: применение противоспутникового оружия может стать началом третьей мировой войны
11:47, 23 апреля 2022
Рогозин рассказал, с чего может начаться Третья мировая война Фото: nasa.gov
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что в будущем возможное применение противоспутникового оружия по аппарату любой страны может стать началом третьей мировой войны. По его мнению, иного варианта быть не может.

Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно,заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

В конце декабря Рогозин подчеркнул, что Россия вряд ли будет проводить новые испытания противоспутникового оружия. Так он отреагировал на опасения главы NASA Билла Нельсона о том, что такие испытания могут отрицательно повлиять на ход переговоров по продлению работы МКС.

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