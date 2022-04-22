Рогозин рассказал, с чего может начаться Третья мировая война

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Мобильные операторы попросили владельцев торговых центров снизить арендную плату более чем на 50%, предупредив, что в случае отказа им придётся закрыть салоны связи, пишет «Коммерсант». В издании уточнили, что после ухода международных брендов с российского рынка операторы попросили большие скидки на аренду. При этом, по словам аналитиков, владельцы помещений не смогут пойти на такой шаг из-за ожидаемой потери доходов от аренды на 35%. Таким образом, к концу года операторы будут вынуждены закрыть около 15% из 18 тысяч точек по всей России.

Журналисты издания получили доступ к письму компании МТС, адресованному арендодателю одного из салонов связи. Представители фирмы рассказали о «сокращении клиентопотока и товарооборота до 45–63%», попросив снизить арендную плату. Отмечается, что...