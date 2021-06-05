Рогозин рассказал о «русском Илоне Маске»

https://static.news.ru/photo/909ae1a8-c5f1-11eb-ac18-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что в России уже родился «русский Илон Маск». Об этом он заявил во время Петербургского международного экономического форума.

Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно, появится, — заявил глава Роскосмоса.

Ранее Рогозин раскритиковал Илона Маска из-за планов в скором времени отправить человека на Марс. По его словам, разговоры на эту тему представляют собой маркетинговый ход и рассчитаны на обывателей, далёких от космической отрасли. Глава Роскосмоса подчеркнул, что специалисты понимают, насколько сложно осуществить такой полёт, который будет продолжаться не меньше девяти месяцев. Маск прогнозирует первый беспилотный полёт к Марсу на 2024 год, а миссию с экипажем — на 2026 год.

22 мая российский лидер Владимир Путин в ходе просветительского марафона «Новое знание» назвал Россию страной уникальных возможностей для людей, обладающих талантом. По его словам, главное — проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд.