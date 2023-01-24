Рогозин рассказал о модернизации винтовки СВД Рогозин: снайперская винтовка Драгунова получила новый ствол и навесное оборудование

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты группы совместно с первым конструктором винтовок ORSIS модернизируют армейскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Оружие получило новый ствол и новое навесное оборудование, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы занимаемся тем, чтобы довести до ума известную нашу легендарную винтовку СВД. На ней меняется ствол, меняется, так сказать, все навесное оборудование, и мы получаем гораздо более стабильный выстрел из этой в общем-то винтовки, к которой привыкли наши военнослужащие, — рассказал экс-гендиректор Роскосмоса.

По его словам, оружие получилось модернизировать за счет новых технологий, сплавов и новой оптики.

В зоне спецоперации «Царские волки» взаимодействуют с разработчиками военной техники, называя своей основной задачей внедрение новых образцов вооружений.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что три перспективных боевых робота «Маркер» поступят в феврале в зону специальной военной операции. По его словам, отряд подготовит IT-специалистов, которые станут операторами роботов, после чего машины обкатают на полигоне, а затем они отправятся на передовую.