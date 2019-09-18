https://static.news.ru/photo/db361b56-d9ee-11e9-8629-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о важности совместной с другими странами мира борьбы против астероидов.

По его словам, данный процесс не только поспособствует развитию новейших технологий, но и сблизит разные государства.

Рогозин отметил, что люди, считающие угрозу из космоса минимальной, — просто скептики. Он выразил своё мнение во время встречи со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова в Петербурге.

Кроме того, Рогозин ответил на вопрос, почему западные страны не вводят санкций в отношении руководимой им госкорпорации.

Надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе, — ответил глава Роскосмоса. Его слова приводит ТАСС .

Как писал News.ru, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, позволяющее Роскосмосу провести переговоры и заключить соглашение с Китаем по вопросу сотрудничества в освоении Луны.