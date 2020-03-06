https://static.news.ru/photo/7f4caf7a-5fb9-11ea-bd38-fa163e074e61_660.jpg Валентина Терешкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил депутата Госдумы, космонавта Валентину Терешкову с днём рождения и пригласил на Байконур.

Поздравил Валентину Владимировну с днём рождения, — написал он в Twitter.

Глава Роскосмоса пригласил её также принять участие в качестве почётного гостя в юбилейных мероприятиях. Байконур в 2020 году отмечает 65-летний юбилей с момента основания.

Валентина Терешкова — первая в мире женщина, совершившая космический полёт. Легендарный полёт Терешковой состоялся 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Он длился почти трое суток. Женщина-космонавт руководила всем процессом в одиночку. Перед стартом она сказала: «Эй! Небо! Сними шляпу!» Это цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах».

В итоге Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли, ведя бортовой журнал и делая фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.

Ранее NEWS.ru писал о том, что граффити с изображением Терешковой появились в Центральном районе Санкт-Петербурга.