Рогозин пообещал очистить космическую отрасль от «гнили» и «барыг»

https://static.news.ru/photo/6758d020-c902-11eb-ab79-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: roscosmos/vk.com

Российскую космическую отрасль необходимо навсегда очистить от «скверны», коррупции и казнокрадства. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, ведь это ещё хуже, чем санкции, — сказал он.

По словам Рогозина, движение дальше невозможно, если внутри отрасли «гниль», а «директора — барыги».

Он подчеркнул, что очищение космической промышленности России является обязательным. Лица, «примазавшиеся» к ней в 90-е годы и обогатившиеся за её счёт, будут выдавлены. Рогозин также напомнил, что за время его руководства Роскосмосом возбуждено несколько десятков уголовных дел.

Ранее он написал в своём Telegram-канале, что в госкорпорации всерьёз займутся расследованиями правонарушений. На основе изучения документов прошлых лет будет возбуждено не одно уголовное дело.

Некоторое время назад стало известно о хищении около 8 млн рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). По версии следствия, эти средства были выведены местными руководителями через субподрядчиков.