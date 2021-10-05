Рогозин показал волнение Эрнста во время стыковки «Союза» с МКС

Видео было записано во время доклада об успешной стыковке к МКС космического корабля «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Она произошла в ручном режиме после попытки автоматической стыковки. Видео размещено в Telegram-канале «RT».

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст зажмурился в момент доклада командира экипажа о стыковке. После объявления о том, что всё прошло успешно, он облегчённо вздохнул и начал аплодировать. Его поддержали и все находящиеся в зале.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил переход корабля «Союз МС-19» на ручное управление сбоем в системе стыковки на станции. Поэтому, по его словам, решили не рисковать, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем. В космосе должны пройти съёмки фильма «Вызoв». Он станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.