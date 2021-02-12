Рогозин показал, как управляет вертолётом

https://static.news.ru/photo/f8544ef0-6eae-11eb-a919-96000091f725_660.jpgДмитрий РогозинФото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина/t.me/rogozin_do
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал свои навыки пилотирования вертолёта во время перелёта до Звёздного городка.
Вертолётом до Звёздного городка и с Чкаловского аэродрома — на Байконур, — написал он в своём Telegram-канале.
Рогозин также выразил сожаление, что таким способом нельзя добраться и до Байконура.
На кадрах опубликованного видео запечатлён момент взлёта. Глава Роскосмоса, обладающий лицензией на управление вертолётом, занял место второго пилота.
Как писал NEWS.ru, Рогозин опубликовал снимок центральной части России со спутника «Метеор-М», на котором виден надвигающийся на Москву циклон.
Ранее глава Роскосмоса заявил, что милитаризация Луны и исследования на ней являются неприемлемыми. Так он прокомментировал материал The Wall Street Journal о совместных проектах NASA и Пентагона по защите будущих американских объектов на Луне. Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится о том, что Пентагон и NASA наращивают сотрудничество в гражданских и военных сферах.