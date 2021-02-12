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Рогозин показал, как управляет вертолётом

13:18, 14 февраля 2021
Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина/t.me/rogozin_do

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал свои навыки пилотирования вертолёта во время перелёта до Звёздного городка.

Вертолётом до Звёздного городка и с Чкаловского аэродрома — на Байконур, — написал он в своём Telegram-канале.

Рогозин также выразил сожаление, что таким способом нельзя добраться и до Байконура.

На кадрах опубликованного видео запечатлён момент взлёта. Глава Роскосмоса, обладающий лицензией на управление вертолётом, занял место второго пилота.

Как писал NEWS.ru, Рогозин опубликовал снимок центральной части России со спутника «Метеор-М», на котором виден надвигающийся на Москву циклон.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что милитаризация Луны и исследования на ней являются неприемлемыми. Так он прокомментировал материал The Wall Street Journal о совместных проектах NASA и Пентагона по защите будущих американских объектов на Луне. Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится о том, что Пентагон и NASA наращивают сотрудничество в гражданских и военных сферах.

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