Рогозин показал, как управляет вертолётом

Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина/t.me/rogozin_do

Российский оппозиционер Алексей Навальный поздравил свою жену Юлию с Днём всех влюблённых. На его странице в Instagram появилось совместное фото супругов.

На снимке Навальный стоит позади Юлии, одетой в красное платье, и обнимает её за плечи. Люблю тебя. И все шутки в судах я шучу, чтобы ты смеялась в первом ряду,...