«Дух тот же»: Рогозин похвалил добровольческие батальоны в ДНР Рогозин похвалил добровольческие батальоны в ДНР

Фото: t.me/rogozin_do

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил в своем Telegram-канале, что добровольческие батальоны в Донецкой Народной Республике оснащены намного лучше добровольцев в Приднестровье и Боснии и постоянно получают пополнение из регионов России. По его словам, у военнослужащих в ДНР боевое настроение и «неукротимый» дух, кроме того, они «рвутся в наступление». Экс-глава Роскосмоса также указал, что НАТО фактически сделала Украину «полигоном для испытаний своих современных систем вооружения».

Надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений. У добровольческих русских батальонов есть беспилотники, есть и тяжелая техника. Есть необходимое взаимодействие с Армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами, — написал Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил о доставке в Донецк зимней экипировки для бойцов Народной милиции ДНР. Он уточнил, что в состав груза входят обувь, термобелье, спальные мешки и другие необходимые вещи.

Также стало известно, что на время поездки в новые регионы России Рогозин взял себе позывной Космос и опубликовал совместные фото с командирами Корпуса ДНР и интербатальона «Пятнашка». Он заявил, что мужчины, с которыми он подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение, так как представляют собой умных, обстоятельных, грозных и готовых драться с врагом командиров. При этом, по словам Рогозина, еще недавно они были гражданскими людьми.