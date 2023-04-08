Рогозин подсказал бойцам СВО, как спасти свою жизнь при атаке БПЛА Рогозин призвал военных использовать сетку-рабицу для защиты от беспилотников

Фото: Личный телеграм-канал Дмитрия Олеговича Рогозина

Чтобы минимизировать риски для жизни в зоне СВО при атаке беспилотников, необходимо использовать ограждения в виде сетки-рабицы, написал в своем Telegram-канале экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, она распределит по своей площади ударные нагрузки. Рогозин подчеркнул, что в случае неудачного подбора защитной сетки военнослужащий может погибнуть под обстрелами.

Защитные сетки должны демпфировать, то есть распределять по своей площади ударные нагрузки. Самое эффективное из простого — переплетения типа сетки-рабицы, хотя бы два слоя, желательно на расстоянии от 10 см между собой. Товарищи военные, прошу серьезно обратить на это внимание. Это может спасти вашу жизнь, — написал Рогозин.

В качестве подтверждения своих слов бывший глава Роскосмоса опубликовал фото с попавшим в сеть беспилотником. Он призвал использовать подобные ограждения для блиндажей, укрытий и боевой техники.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники могут долететь до Москвы и устроить обстрелы. Однако, подчеркнул он, российские средства противовоздушной обороны при любых раскладах уничтожат их. Дандыкин отметил, что большинство дронов ВСУ изготовлены из металла и хорошо отображаются на радарах. В случае их приближения система ПВО сработает оперативно, добавил эксперт.