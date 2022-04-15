Рогозин поддержал идею назвать космический корабль в честь Донбасса
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:54, 15 апреля 2022
Дмитрий РогозинФото: Roscosmos/Global Look Press
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Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что поддерживает идею назвать один из грузовых кораблей «Прогресс», который должен будет направиться к Международной космической станции, «Донбассом». Об этом Рогозин заявил, отвечая на вопрос журналистов в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, передаёт РИА Новости. Глава Роскосмоса также отметил, что необходимо более активно освещать запуски космических кораблей для пропаганды российских позиций.
Рогозин ранее отметил, что российское ракетостроение сегодня фактически полностью независимо. Единственная проблема, которая осталась у Роскосмоса, — это микроэлектроника, сказал он. Рогозин подчеркнул, что никакой паники в отрасли относительно импортозамещения не наблюдается, все наиболее сложные проблемы решаемы.
Ранее руководитель Роскосмоса в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация полностью отказалась от поставок из-за рубежа при строительстве космодрома Восточный. Он пояснил, что Роскосмос наладил собственное производство баллонов сжатых газов, которые ранее покупал у Южной Кореи.