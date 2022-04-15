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Общество

Рогозин поддержал идею назвать космический корабль в честь Донбасса

15:54, 15 апреля 2022
Рогозин поддержал идею назвать космический корабль в честь Донбасса Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/Global Look Press
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Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что поддерживает идею назвать один из грузовых кораблей «Прогресс», который должен будет направиться к Международной космической станции, «Донбассом». Об этом Рогозин заявил, отвечая на вопрос журналистов в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, передаёт РИА Новости. Глава Роскосмоса также отметил, что необходимо более активно освещать запуски космических кораблей для пропаганды российских позиций.

Поддержу, — сказал Рогозин, отвечая на вопрос.

Рогозин ранее отметил, что российское ракетостроение сегодня фактически полностью независимо. Единственная проблема, которая осталась у Роскосмоса, — это микроэлектроника, сказал он. Рогозин подчеркнул, что никакой паники в отрасли относительно импортозамещения не наблюдается, все наиболее сложные проблемы решаемы.

Ранее руководитель Роскосмоса в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация полностью отказалась от поставок из-за рубежа при строительстве космодрома Восточный. Он пояснил, что Роскосмос наладил собственное производство баллонов сжатых газов, которые ранее покупал у Южной Кореи.

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