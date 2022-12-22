Рогозин: осколок прошел в сантиметре от позвоночника

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что получил ранение в спину, во время обстрела гостиницы в Донецке. В интервью RT он заявил, что осколок прошел в опасной близости от позвоночника.

Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника, — заявил экс-глава Роскосмоса.

Он также добавил, что под обстрел попала гостиница, где жила группа военных советников. Рогозина доставили в больницу, но его жизни ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что также получил ранение при обстреле Донецка председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Глава кабмина республики не поехал в больницу после оказания первой помощи. Хоценко ранили в левую часть спины. Также ранения получили еще шесть человек, среди которых оказались сотрудники ресторана «Шеш-Беш», в котором якобы отмечал день рождения экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее глава группы военных советников «Царские волки» на Украине Дмитрий Рогозин сообщил, что попал под обстрел на Угледарском направлении в зоне СВО. По словам Рогозина, автомобиль, на котором он передвигался, был уничтожен. В тот раз Рогозин в результате обстрела не пострадал и даже отметил, что после авиаудара ВСУ бойцы ВС РФ «поработали по неприятелю».