Рогозин опроверг слухи об отказе возглавить новый федеральный округ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале опроверг появившиеся в Сети слухи о том, что он якобы отказался возглавить будущий Крымский федеральный округ. Он заявил, что готов выполнить любую поставленную Родиной задачу.

Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина, — написал Рогозин.

Ранее сообщалось, что после вхождения в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей может быть образован новый федеральный округ – Крымский. Полномочным представителем президента в нем может стать Рогозин.

В Кремле пока создание нового округа и назначение Рогозина не подтвердили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что подобные указы главы государства и кадровые решения не анонсируются. В то же время он отметил, что правовая система России к принятию новых регионов в свой состав готова.

Референдумы о присоединении к России проходили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их итогам, за вхождение в РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Главы этих регионов уже направили президенту России Владимиру Путину обращения с просьбой о принятии в состав РФ.