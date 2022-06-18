Рогозин опасается, что астронавты NASA будут приставать к российским на МКС

Фото: roscosmos.ru

Международная космическая станция

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опасается, что американские астронавты начнут приставать к российским коллегам на МКС после того, как у штаб-квартиры NASA появился флаг ЛГБТК+. Гендиректор корпорации в своем Telegram-канале выразил надежду, что этот символ был вывешен американским космическим агентством для проформы, чтобы «не отставать от прогресса» и «встроиться в главный тренд».

Вот сидим, гадаем теперь: чего ждать от партнеров по МКС и стоит ли чего-то опасаться нашему экипажу на станции при общении с американскими астронавтами? — написал Рогозин.

Он предположил, что руководство NASA пошло на такой шаг на волне «главного тренда американской элиты», среди которой «стыдно не принадлежать» к ЛГБТК-сообществу.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления рассказал, что в его администрации работает «больше представителей ЛГБТК-сообщества, чем во всех администрациях вместе взятых». В тот же день, 16 июня, он подписал указ о защите прав представителей сексуальных меньшинств на уровне штатов.

В России в начале июня Заксобрание Севастополя предложило законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете.