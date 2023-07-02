Рогозин объяснил, кому принадлежит оружие ЧВК «Вагнер» Рогозин: хозяином оружия ЧВК «Вагнер» является государство, а не «авантюрист Пригожин»

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Передача оружия ЧВК «Вагнер» подразделениям Минобороны является справедливой мерой, поскольку частную компанию спонсировало государство, заявил Telegram-каналу «Незыгарь» бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, предприниматель Евгений Пригожин «пытался лишь командовать ЧВК», но все финансирование шло из госбюджета.

Если у ЧВК финансирование и оружие от государства, то хозяином ее, если так можно выразиться, также является государство. А не авантюрист, который от имени власти пытался командовать «Вагнером», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что в «Вагнере» числятся опытные и заслуженные командиры и бойцы, и их нельзя терять. Бывший глава Роскосмоса выразил надежду, что они продолжат сражаться на фронте в составе Вооруженных сил России. Говоря о Пригожине, Рогозин заявил, что тот ему «не ровня», и «не в его правилах подыгрывать шпане». По его словам, предприниматель совершил удар ножом в спину российской армии. Экс-чиновник считает, что Пригожин эксплуатировал чувства патриотично настроенной аудитории, преследуя при этом «свои шкурные интересы».

24 июня, в день попытки мятежа ЧВК «Вагнер», Рогозин обратился к Пригожину с призывом воздержаться от попыток «пособничества врагу» и всеми силами поддерживать фронт. По его мнению, во время военной операции нужно «засунуть свои политические амбиции в задницу».