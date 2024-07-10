Возможность оттолкнуться от некой базы в вопросе беспилотников может существенно упростить задачу их эксплуатации в едином воздушном пространстве, заявил председатель консультативного совета АО «Эколибри» Алексей Рогозин на полях выставки ИННОПРОМ-2024. Так он прокомментировал эксплуатацию БПЛА и связанное с этим законодательство, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, упростят задачу также регуляторы в лице Минтранса и Росавиации.

Большая часть участников к авиации имеет очень косвенное отношение. С точки зрения регулирования все, что свыше 30 кг, это исключительно авиационная сфера. Мы должны понять, что, если у нас нет ответов на какие-то вопросы, связанные с тем, как допустить до эксплуатации тот или иной БПЛА, мы должны открыть федеральные авиационные правила <...>, и оказывается, что на все вопросы есть ответы. Они могут нам не нравиться, они могут не полностью нас устраивать с точки зрения того, что наши аппараты не соответствуют этим требованиям, нам кажется, что они слишком жесткие, но это некая база, — поделился Рогозин.