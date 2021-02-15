Рогозин назвал скучным немецкий сатирический ролик про робота «Фёдора»

https://static.news.ru/photo/a589109a-702d-11eb-9ea8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин счёл ролик Deutsche Welle с танцующими персонажами, похожими на него и робота «Фёдора», скучным и бездарным. По его мнению, коллектив сотрудников этой немецкой телерадиокомпании демонстрирует «качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века».

Их очередные «сатирические мультики» с кратким набором пропагандистских шаблонов. Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно, — написал Рогозин в своём Telegram-канале, приложив запись с соответствующим роликом.

В ролике робот «Фёдор» повторяет танцевальные движения за Рогозиным, при этом в ходе танца из него начинают выпадать детали, а затем он ломается. «Как тебе такое, Илон Маск?» — спрашивает в итоге карикатура Рогозина.

Антропоморфный робот «Фёдор» (Skybot F-850) был доставлен на МКС в августе 2019 года. Там с его участием прошёл ряд экспериментов: «Фёдор» работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Рогозин считает чушью появившуюся информацию о том, что трещина в российском модуле Международной космической станции появилась из-за робота «Фёдора». Он также отметил, что на МКС действительно были обнаружены определённые воздействия на оболочку в некоторых местах. Это может быть либо воздействие микрометеоритов, либо технологические повреждения, считает глава Роскосмоса.

Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что причиной трещины, через которую происходила утечка воздуха в российском модуле МКС «Звезда», мог стать робот «Фёдор».