Рогозин назвал причину иска Минобороны к производителю «Союзов»

Обстановка, в которой Россия оказалась из-за санкций, стала причиной иска Минобороны к самарскому ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, его слова приводит пресс-служба правительства Самарской области.

Ранее арбитражный суд столицы зарегистрировал иск Минобороны РФ к РКЦ «Прогресс». Силовое ведомство требует взыскать с центра более 2,4 млрд рублей.

Дмитрий Рогозин в пятницу, 20 августа, встречался с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Они обсудили перспективы развития РКЦ и подготовку кадров для космической отрасли.

Все прекрасно понимают, что в данном конкретном случае это не вина самарского «Прогресса», это обстановка, в которой страна оказалась из-за санкций, — пояснил Рогозин.

Он пояснил, что в отношении «Прогресса» действуют ограничения по экспорту продукции. Это приводит к задержке поставок необходимых компонентов, в первую очередь микроэлектроники, без которой невозможно сделать космический аппарат.

Закон у нас довольно строгий. Если на 2–3 дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах Роскосмоса как заказчика, либо в интересах Министерства обороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ «Прогресс», — объяснил Рогозин.

Сбои в работе, по словам главы Роскосмоса, носят вынужденный характер, однако это не говорит о том, что предприятие уже завтра начнёт выполнять требования, указанные в судебном иске.

Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации, наши юристы сейчас занимаются поиском решений, — резюмировал Рогозин.

Предприятие «Прогресс» занимается производством ракет-носителей «Союз», а также разрабатывает перспективные носители «Союз-5», «Союз-6» «Амур-СПГ» и сверхтяжёлые ракеты.

Ранее Рогозин назвал российских конкурентов Илона Маска.