Рогозин надеется на оправдательный приговор своему советнику Сафронову

https://static.news.ru/photo/e91dc0ee-0949-11eb-be4b-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал своего советника Ивана Сафронова профессионалом и журналистом с прекрасными источниками, которых он не раскрывал.

Он вёл себя корректно, хотя, думаю, часто его публикации раздражали некоторых чиновников. В его планы точно не входило напакостить интересам России, — сказал Рогозин.

Как рассказал Дмитрий Рогозин ТАСС, обвиняемый в госизмене Сафронов перед наймом в Роскосмос проходил специальную проверку, к тому же допуска к секретной информации у него не было. Он выразил надежду, что Сафронов останется его советником до решения суда, «надеюсь, оправдательного».

В настоящее время, по его словам, юристы «Роскосмоса» поддерживают контакт с адвокатами Сафронова.

Советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил Сафронова в СИЗО. Арест уже продлевали на три месяца в начале сентября. Согласно данным ФСБ, бывшему журналисту и советнику Рогозина вменяется передача секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

Как заявляли адвокаты Сафронова, следователи подозревают его в работе на Чехию с 2012 года. Речь идёт о передаче в корыстных целях информации о поставках вооружения африканским странам. При этом отмечается, что конечным получателем шпионских данных является Вашингтон. Сам Сафронов при этом вину признавать отказался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователь ФСБ Александр Чабан обещал показать обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову материалы, которые тот якобы передавал чешской разведке.