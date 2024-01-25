Рогов заявил, что украинская армия перешла к «бандеровской тактике» Рогов: ВСУ на линии фронта начали оборудовать подземные схроны

Фото: МО Украины

Украинская армия начала создавать подземные схроны на линии фронта, заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой тактикой пользовались «бандеровские формирования во время Великой Отечественной войны», которые воевали на стороне фашистов.

Сейчас украинские боевики на Запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от трех до 20 километров от нынешней линии фронта, — сказал Рогов.

Ранее Владимир Рогов, выразил мнение, что украинские войска сбили Ил-76 с собственными военнопленными как минимум по трем причинам, одной из которых является запугивание солдат Вооруженных сил Украины, массово сдающихся в плен. Другие две причины, по его словам, это показать западным кураторам «способность и дальше убивать русских» и срыв всех переговоров по обмену пленными. Рогов отметил, что киевским властям в настоящий момент обмены невыгодны, поскольку украинцы возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально.