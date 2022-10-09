Рогов: в Запорожье за Киев воюют наемники из более чем 30 стран Глава ВГА Рогов рассказал о воюющих на стороне Киева наемниках из более чем 30 стран

Фото: МО Украины

На линии фронта в Запорожской области Киев сосредоточил большое число наемников, рассказал РИА Новости член главного совета региональной администрации и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на украинской стороне воюют иностранцы из более чем 30 государств. Их стягивают к линии фронта, чтобы они чинили террор, подчеркнул Рогов.

Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран, — заметил член совета региональной администрации.

Рогов добавил, что к наемникам присоединяются выходцы из западных областей Украины. Их стягивают к линии фронта для осуществления террора над местными жителями, сказал он. Последние же, резюмировал он, связывают свое будущее только с РФ.

С начала СВО российская армия смогла взять под свой контроль примерно 75% Запорожской области. Региональный центр — город Запорожье — остается за официальным Киевом.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что на Запорожском направлении высокоточным оружием Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников. В результате операции были уничтожены более 160 военных.

Ранее Рогов рассказал, что обстрел со стороны ВСУ привел к повреждению последней линии связи, которая соединяла украинскую энергосистему и Запорожскую АЭС. В результате повредилась линия электропередачи — Днепровская. Ее мощность составляет 750 кВ. Станция после случившегося автоматически перешла на работу дизель-генераторов.