Рогов рассказал, как США используют помощь для Украины против России Рогов: США выделяют Украине помощь для провокации против России

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

США выделяют Украине новою помощь с целью реализации масштабной провокации против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, подразумеваются диверсии и удары по мирным объектам.

Американцы выделяют деньги <...> под масштабную провокацию против России. Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России, — заявил Рогов.

Он пояснил, что Вашингтон попытается спровоцировать эскалацию конфликта с принуждением Москвы использовать тактическое ядерное оружие. В таком случае, утверждает Рогов, США смогут обвинить во всем Россию. Кроме того, считает он, «англосаксы» стремятся ослабить контур российской ядерной безопасности для подготовки к большому глобальному противостоянию.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.