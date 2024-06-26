Рогов раскрыл неудобную деталь из прошлого нового командующего ВСУ Рогов: командующий ВСУ Гнатов сбежал из Мариуполя в 2022 году

Фото: МО Украины

Андрей Гнатов

Новый командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов покинул Мариуполь в 2022 году под видом беженца, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Гнатов оставил своих подчиненных.

Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных, — заявил Рогов.

Он добавил, что Гнатов является военным преступником, который продемонстрировал «трусость». Ему предстоит ответить за деяния по всей строгости российского закона, подчеркнул Рогов.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что увольнение командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля демонстрирует подавленное состояние руководства украинской армии. Он выразил мнение, что «кадровая чехарда» также указывает на тяжелое положение Киева.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что увольняет Содоля. На его место назначен бригадный генерал Гнатов. Украинский лидер уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и главком ВСУ Александр Сырский.