Рогов посоветовал Джонсону пройти переобучение в русской школе

Фото: Boris Johnson/via Global Look Press

Борис Джонсон

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канал предложил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону заново пройти курс истории в русской школе. Так он отреагировал на оценку политиком итогов Второй мировой войны.

Предлагаю Джонсону, который внешне напоминает второгодника, пойти в русскую школу в Запорожской области, сесть за парту и восполнить все свои пробелы в истории, чтобы впредь не выглядеть столь глупо и бестолково, — написал Рогов.

Комментируя заявление Джонсона о том, что Запад выиграл Вторую мировую войну, в том числе с украинской помощью, Рогов предположил, что экс-премьер стал жертвой неполноценной британской системы образования. По его мнению, курс истории в школах Соединенного Королевства подается «шиворот-навыворот» для убеждения подрастающего поколения в псевдовеличии Британии.

По словам Рогова, даже в мировой историографии указано, что вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск. Именно Красная армия остановила фашистов и нанесла им поражения в ключевых битвах.

Ранее сообщалось, что Джонсон во время последнего визита на Украину получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко. Степень называется Doctor Honoris Causa, уточнило издание. Вуз присуждает данную ученую степень, учитывая заслуги соискателя, даже если он не имел прямого отношения к учебному заведению.