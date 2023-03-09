Рогов поделился новой тактикой обучения бойцов ВСУ Рогов рассказал об отправлении бойцов ВСУ на фронт перед обучением в Великобритании

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Перед обучением бойцов ВСУ в Великобритании их на несколько дней отправляют на фронт, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с ИА SM.News он заявил, что такая тактика позволяет создать у солдат ощущение своего превосходства и неуязвимости, так как они получили навыки за границей и уже успели поучаствовать в боевых действиях.

У выживших создается иллюзия собственного превосходства и неуязвимости. Они вывозились и вывозятся в Великобританию на военную базу, где проходят боевое слаживание, учения. После этого они возвращаются обратно подготовленные и «обстрелянные» на фронте, — пояснил Рогов.

По словам эксперта, такая тактика хорошо работает с людьми, не обладающими высокими умственными способностями, им проще ощутить себя супергероями. При этом Рогов отмечает, что на британских базах особых знаний бойцы ВСУ не получают.

Люди просто начинают воевать более дерзко, уверенно, но гибнут также, — заключил эксперт.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что к концу марта Евросоюз подготовит более 11 тысяч украинских военных. По его словам, до конца года число подготовленных на территории западных стран бойцов ВСУ пополнится на 30 тысяч.