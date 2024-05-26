Рогов назвал ответственных за координацию ударов по России Рогов: разведывательные беспилотники НАТО координируют удары по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владимир Рогов

Разведывательные беспилотники НАТО почти в постоянном режиме готовят основу для ударов ВСУ по России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, дроны и другие разведывательные средства должны стать законными целями для уничтожения.

Удары по территории России, прежде всего Крыму и Краснодарскому краю, открыто координируются непосредственно разведывательно-ударными беспилотниками НАТО. <...> После такой разведки боевики ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками, — заявил Рогов.

Он отметил, что формально беспилотники находятся в небе над нейтральными водами, однако максимально близко приближаются к российским границам. Собеседник агентства выразил уверенность, что они выполняют военные задачи против РФ.

Рогов считает, что США и блок НАТО напрямую действуют против Москвы. Появление одного или нескольких беспилотников разведки НАТО говорит о грядущей «серьезной провокации» в отношении южных регионов России, утверждает он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участникам «мирной конференции» в Швейцарии будет полезно знать о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Украины по России. Столтенберг выразил мнение, что в противном случае Киев не сможет себя защитить.