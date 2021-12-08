«Рога и хвост не вырастут»: вирусолог о симптомах «омикрон»-штамма

Симптомы COVID-19 при заражении «омикрон»-штаммом не имеют принципиальных отличий от симптомов при заражении другими штаммами коронавируса. Об этом заявил глава филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов, сообщает ТАСС.

Симптомы у «омикрон» такие же, как и у любого штамма, там нет принципиальных различий. Чем коварны респираторные инфекции — они все друг на друга похожи, у кого-то чаще болит голова, у кого-то чаще кашель, у кого-то выше температура. Это всё симптоматический комплекс, поэтому здесь, так скажем, меняются оттенки серого — переходят в одну или другую сторону. Поэтому принципиально «омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост, — цитирует его агентство.

Семенов добавил, что симптоматически люди болеют одинаково. Однако по некоторым данным, этим штаммом болеют легче. На данный момент летальных случаев не отмечено.

Нужно смотреть, как отреагируют пожилые, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что при заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» пациенты испытывают головные боли и сильную усталость. Кроме того, медики делают акцент на таком настораживающем симптоме, как пониженная температура. Этот признак может свидетельствовать о повреждении сосудов головного мозга.