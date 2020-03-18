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Житель Урала Владимир Блохин рассказал о своём дедушке, фронтовике Петре Семёновиче, которому довелось охранять Сталина на Потсдамской конференции. Воспоминания опубликованы в рамках акции «Лица Бессмертного полка».

Пётр Блохин родился во Владимирской губернии в 1910 году. Он выучился на слесаря и уехал искать лучшей жизни на Урал, где его и застала Великая Отечественная война. С 1941 по 44-й год он служил в 63-м пограничном полку в Хабаровске. Последний год войны Пётра Семёновича перекинули на Белорусский фронт.

Приняв участие в освобождении Польши, в мае 1945 года дед оказался в эпицентре Победы — в Берлине. Офицер Красной Армии, он был удостоен чести находиться в охране советской делегации во главе с И. В. Сталиным на Потсдамской конференции. В нашем домашнем архиве сохранилась фотография дедушки, сделанная в Потсдаме в августе 1945 года, — цитирует письмо внука в редакцию «КП-Урал».

Ранее NEWS.ru приводил воспоминания экс-президент СССР Михаила Горбачёва о том, как его отец ушёл на фронт. Будущему генсеку ЦК КПСС тогда было 10 лет, его семья жила на Ставрополье, в селе Привольное. По его воспоминаниям, все, кто был занят на уборке хлеба, должны были сначала закончить этот процесс и только потом идти на фронт, поэтому отца Горбачёва призвали позднее. Отец Горбачёва — Сергей Андреевич — во время войны командовал отделением сапёров, был участником многих сражений, награждён медалью «За отвагу» и двумя орденами Красной Звезды.