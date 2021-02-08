Родственники Сенчиной решили распродать многомиллионное наследство артистки

https://static.news.ru/photo/5e82b6b8-6a21-11eb-8b0e-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ludmilasenchina

Третий муж и продюсер покойной народной артистки России Людмилы Сенчиной Владимир Андреев и её сын от первого брака Вячеслав Тимошин решили распродать многомиллионное наследство певицы.

В одной из квартир исполнительницы уже проживают новые владельцы, передаёт Lenta.ru.

Уточняется, что родственники Людмилы Сенчиной после её смерти получили в наследство три квартиры в Санкт-Петербурге, место для машины, а также загородный коттедж в посёлке Солнечное. Сразу после смерти артистки Андреев продал одну из квартир, расположенную на Пушкарской улице.

Сенчина также завещала сыну двухэтажный дом площадью почти 294 квадратных метра. Сейчас там живёт её третий супруг. Однако мужчина и его пасынок выставили объект на продажу и хотят получить за него около 50 миллионов рублей. Решение Андреев мотивировал тем, что ему стало тяжело находиться в коттедже, где всё напоминает о покойной жене.

Ранее стало известно, что народная артистка России Людмила Сенчина продолжала работать даже после того, как ей поставили смертельный диагноз — рак поджелудочной железы. За полтора года исполнительница перенесла 16 операций, не переставая при этом гастролировать с концертами, рассказал её вдовец Владимир Андреев.

Сенчина умерла утром 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Смерть наступила в 08:30 утра в одной из больниц Петербурга. Певица приобрела широкую известность после того, как исполнила песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке», писал NEWS.ru.