Родственники погибших в Вильнюсе в 1991 году подали иск к Горбачёву

Родственники четверых человек, которые погибли 13 января 1991 года во время событий в Вильнюсе, требуют привлечь к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачёва. Советующий иск они подали в Вильнюсский окружной суд, сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на организаторов иска.

Заканчивается уголовный процесс, в котором осуждена часть организаторов и исполнителей убийств, это очень важно, но без оценки ответственности руководителей высшего уровня правосудие неполно, — сообщил изданию организатор иска Робертас Повилайтис, сын погибшего Альгимантаса Повилайтиса.

В иске указано, что Горбачёв, будучи командующим советскими Вооружёнными силами в 1991 году, 11–13 января не принял мер по предупреждению преступлений, совершённых армией. Сообщается, что литовское правосудие объявило, что Россия отклонила прошение Литвы допросить бывшего президента СССР по «делу 13 января».

В марте 2019 года Вильнюсский областной суд вынес приговор десяткам бывших советских чиновников и солдат. Они были признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за их роли в январских событиях. Большинство из них осуждены заочно. Реальные сроки получили двое человек — россиянину Юрию Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову — пять лет.

Главным виновником развала СССР является руководство самого государства, заявил председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов. По его мнению, Советский Союз «добила» борьба за власть между Михаилом Горбачёвым и Ельциным.