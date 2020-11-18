Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым попросят Путина помиловать актёра

https://static.news.ru/photo/c7f16926-2973-11eb-8570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родственники погибшего водителя-курьера Сергея Захарова планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании Михаила Ефремова.

По словам адвоката актёра Андрея Алёшкина, защита заключила перемирие с потерпевшими, которые теперь не имеют претензий к Ефремову.

Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки, — заявил адвокат.

Он также отметил, что у артиста есть законные основания рассчитывать на помилование, так как он признал вину, а приговор вступил в силу, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее член белгородской ОНК Аркадий Бармин заявил, что Ефремов будет отбывать свой срок наказания в особых условиях. Актёр уже прибыл в Алексеевку Белгородской области, где находится ИК-4, но пока сидит на карантине. В этой же колонии отбывали сроки Павел Мамаев и Александр Кокорин.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.