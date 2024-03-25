Родственники основателя крупной сети частных клиник пропали в «Крокусе» «112»: сын и сноха бизнесмена Николая Смыслова пропали после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал «112» сообщает о пропаже после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сына и снохи основателя крупной сети частных клиник Николая Смыслова. По данным канала, родственники бизнесмена находились в зрительном зале, ожидая начала выступления группы «Пикник». Авторы канала уточняют, что Дмитрий Смыслов и его жена Ирина находились в партере.

«112» отмечает, что с Дмитрием и Ириной родственники пытаются связаться на протяжении трех дней, в списках пропавших без вести или погибших они отсутствуют.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они проникли в зрительный зал и открыли огонь по находившимся там людям, после чего устроили пожар.

Telegram-канал Baza сообщал, что количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах. По данным канала, в ночь на 25 марта были обнаружены еще 17 фрагментов тел.

Российский певец SHAMAN опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», посвященную погибшим в результате этого террористического акта. По словам артиста, он написал ее на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв. Также SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны жертв теракта и взять на себя расходы по реабилитации раненых.