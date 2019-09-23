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Более 80% преступлений против детей до 18 лет совершаются родственниками и близкими людьми. Эти данные следуют из более чем 400 судебных решений, связанных с подобными правонарушениями.

Чаще всего виновными в истязании, побоях и убийствах детей признавали отцов, отчимов, сожителей матерей, дедушек, дядь и братьев. В большинстве случаев поводом для преступления становились мелкие провинности или личная неприязнь.

В частности, детей избивали за громкий плач, плохие оценки, рвоту во время еды и с целью «отучения от грудного вскармливания».

При этом для 40% преступников суды нашли смягчающие обстоятельства. В случае если здоровью ребёнка не был причинён тяжкий вред, подсудимые получали условные сроки несмотря на то, что истязания могли длиться годами.

Инстанции прекращали дела, если обидчики мирились с пострадавшими. При этом решение о примирении за ребёнка мог принять его представитель, передаёт «Новая газета».

Ранее News.ru писал, что следственное управление СК РФ по Ленинградской области ведёт проверку по факту появления видеоролика, на котором сверстники избивают подростка в городе Коммунар Гатчинского района ЛО.

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