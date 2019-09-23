https://static.news.ru/photo/9c43ed68-ddf6-11e9-8bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Более 80% преступлений против детей до 18 лет совершаются родственниками и близкими людьми. Эти данные следуют из более чем 400 судебных решений, связанных с подобными правонарушениями.

Чаще всего виновными в истязании, побоях и убийствах детей признавали отцов, отчимов, сожителей матерей, дедушек, дядь и братьев. В большинстве случаев поводом для преступления становились мелкие провинности или личная неприязнь.

В частности, детей избивали за громкий плач, плохие оценки, рвоту во время еды и с целью «отучения от грудного вскармливания».

При этом для 40% преступников суды нашли смягчающие обстоятельства. В случае если здоровью ребёнка не был причинён тяжкий вред, подсудимые получали условные сроки несмотря на то, что истязания могли длиться годами.

Инстанции прекращали дела, если обидчики мирились с пострадавшими. При этом решение о примирении за ребёнка мог принять его представитель, передаёт « Новая газета ».

Ранее News.ru писал, что следственное управление СК РФ по Ленинградской области ведёт проверку по факту появления видеоролика, на котором сверстники избивают подростка в городе Коммунар Гатчинского района ЛО.