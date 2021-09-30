Родственники главреда The Insider оказались свидетелями по его делу

Жена и отец главного редактора The Insider (СМИ признано властями РФ иноагентом) Романа Доброхотова проходят по его делу как свидетели. Их задержали, отвезли в следственное управление ФСБ и отпустили после допроса. Об этом рассказала адвокат Юлия Кузнецова, передаёт РИА Новости.

Кроме того, повестку на допрос получила мать Доброхотова. Женщина должна прийти к силовикам 4 октября.

Следователей интересовало местонахождение Романа и обстоятельства по делу о пересечении границы, — рассказала юрист.

30 сентября Доброхотова объявили в розыск. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы в августе 2021 года. В ФСБ заявили, что он отправился на территорию Украины. К родителям и жене журналиста пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском. Затем их забрали в следственное управление ФСБ.

Сам Доброхотов считает, что силовики незаконно отобрали у него заграничный паспорт. Он заявил, что имеет право на пересечение границы по Конституции.

У журналиста отобрали паспорт, так как на него было возбуждено уголовное дело о клевете по жалобе нидерладского журналиста Макс ван дер Верфф, которого The Insider считает близким к российскими спецслужбами.