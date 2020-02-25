https://static.news.ru/photo/32d6a8c2-5766-11ea-81be-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Миллиардер Александр Удодов, женившийся на сестре премьера Михаила Мишустина, рассказал о налогах в 500 млн рублей, которые он выплатил за десять лет. По его словам, всё это время он декларировал доходы и имущество.

Бизнесмен отметил, что на момент женитьбы у его супруги Натальи было несколько смежных земельных участков общей площадью 34 сотки в районе Рублёво-Успенского шоссе.

Приобретались участки в начале 2000-х за очень скромные по нынешним временам деньги. После свадьбы я подарил ей соседние участки площадью 90 соток с двумя строениями, которые приобрёл ещё в 2006 году, — заявил Удодов газете «Известия».

Он посетовал на то, что после каждого нового назначения Мишустина к семье проявляют пристальное внимание.

Мой бизнес постоянно находится под увеличительным стеклом, и если бы действительно было обнаружено что-то противозаконное — поверьте, нашлось бы много влиятельных интересантов использовать этот повод, — добавил Удодов.

Он пояснил, что с супругой вместе уже не живёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что управляющий партнер UFG Полина Герасименко сообщила о совокупном доходе Михаила Мишустина и его семьи за пять лет, который составил $33,55 млн. Герасименко пояснила, что инвестиционная компания не имеет права раскрывать конфиденциальную информацию по корпоративной политике. Но в связи с общественной важностью этого вопроса, руководство UFG запросило у членов семьи Мишустина согласие на разглашение данной информации и получило его.