Родственник Бисмарка рассказал, чем ему нравится Россия Председатель «Бисмарк-диалога» заявил, что в России самые красивые девушки

Фото: Денис Юнцев/Росконгресс

Александр фон Бисмарк

Самые красивые девушки живут именно в России, такое мнение в беседе с корреспондентом NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», внучатый племянник первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк. Он также назвал страну очень теплой и отметил, что чувствует себя в ней как дома.

В России много красивых девушек. Очень открытая страна, теплая страна, чувствуешь себя как дома, тебе всегда рады, — заявил фон Бисмарк.

Кроме того, он обратил внимание, что сегодня в Европе говорят много негативного о России, однако последней ничего не нужно с этим делать. По мнению фон Бисмарка, следует отменить все визы.

Ранее на полях форума российская певица Пелагея дала гражданам США прочувствовать «русскую душу». Артистка спела русскую народную песню в эфире американского блогера.

До этого худрук Театра Олега Табакова заслуженный артист России Владимир Машков признался, что по-особому относится к Севастополю и считает его своим родным городом. Он также отметил, что Севастополь является творческим местом, развивающимся семимильными шагами.