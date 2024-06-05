«Произошли от тверских крестьян»: на ПМЭФ показали фамильное древо Путина Дом семейных традиций «Кристиан» показал на ПМЭФ фамильное древо Путина

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Дом семейных традиций «Кристиан», который специализируется на проведении генеалогической экспертизы, на своем стенде в рамках Петербургского международного экономического форума представил фамильное древо президента России Владимира Путина. Его изображения размещены в экспозиции, а также альбоме компании, передает корреспондент NEWS.ru.

Представитель компании рассказал РИА Новости, что исследование было заказано троюродным братом российского лидера Александром. По данным исследователей, Путины происходят из тверских крестьян. В компании также добавили, что, как правило, экспертиза длится от 10 до 12 месяцев, а ее стоимость начинается от 190 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 появился гигантский стенд в виде панно, созданного из тысяч живых роз. На нем изображена семья с маленькой девочкой, срывающая кукурузу со стебля. Стену из живых цветов изготовили по заказу компании «Уралкалий», для ее создания использовали розы разных цветов.

Другим участником форума также стал АвтоВАЗ, показавший на выставке прототип электрической Lada Niva Travel. Двигатель электрической версии популярного внедорожника получил номинальную мощность 60 кВт.