Родные участницы «Пацанок» узнали о ее «гибели» из СМИ SHOT: родные участницы «Пацанок» Янголенко не подтвердили сообщения о ее гибели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родные участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Дианы Янголенко назвали бредом сообщения о ее гибели, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, полиция начала проверку информации о смерти 21-летней девушки.

Как сообщает канал, о смерти Янголенко заявил ее молодой человек, с которым она отдыхала в апартаментах в Санкт-Петербурге 19 декабря. По его словам, она решила попробовать настойку с галлюциногенными грибами, после этого перестала выходить на связь. Парень рассказал, что нашел ее спустя несколько дней, когда пришел в апартаменты и увидел опечатанную квартиру.

Отец и дядя девушки, по данным SHOT, не получали никакой информации о ее смерти. Сведения о гибели Янголенко также не поступали в управление МВД по Санкт-Петербургу. Сама девушка на связь по-прежнему не выходит.

Ранее в Рязани погибла другая участница седьмого сезона «Пацанок» Юлия Михайлова. Девушка упала с высоты 22-го этажа. Победительница шоу Кира Медведева заявила, что друзья часто называли Юлию Человеком-пауком из-за ее желания посидеть на краю крыши.

Ранее в Подмосковье нашли труп молодой девушки с выколотыми глазами. По некоторым данным, она пыталась стать участницей социального реалити-шоу «Пацанки», рассчитывая, что ее брутальный образ поможет ей пройти кастинг. Обезображенное тело девушки обнаружили на берегу Озера Рабиновское. Известно, что из ее личных вещей пропала банковская карта.

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