Родные убитой аспирантки отказались от компенсации от историка Соколова

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Родные аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко выступают за суровый приговор обвиняемому в убийстве девушки историку Олегу Сколову и отказываются от компенсации морального вреда.

Нужен максимально суровый приговор, они так и говорят, — цитирует РБК адвоката потерпевших Александра Бакшеева.

Он добавил, что родные Ещенко выражают недовольство, что сторона обвиняемого хочет опорочить Анастасию в глазах общественности.

9 ноября 2019 года спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе.

Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк отказался от услуг своего защитника Александра Почуева. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Его интересы в суде теперь будет представлять Сергей Лукьянов.