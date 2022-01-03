Родные Просвирнина проведут собственную экспертизу по делу его смерти

Близкие журналиста, основателя проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина намерены заказать дополнительную независимую экспертизу его смерти, так как доследственная проверка ещё не завершена, сообщил пресс-секретарь публициста Святослав Павлов перед похоронами, передаёт РИА Новости. Прощание с журналистом проходит на Троекуровском кладбище Москвы. Тело журналиста обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы.

Новые обстоятельства — нет (не появились. — NEWS.ru). По поводу возбуждения уголовного дела — проводится доследственная проверка, — сказал замглавреда «Царского телевидения».

Он также отметил, что сотрудники следственных органов общаются с семьёй и близкими погибшего через адвоката. Пока принципиально новых сведений о смерти журналиста близкие Просвирнина не сообщали.

Экспертизы по делу пока не готовы, либо следствие не готово ими с нами делиться. Более того, у нас будет своя собственная независимая экспертиза по делу <...>. Это будет медицинская экспертиза, у нас будет свой независимый эксперт, он её проведёт. Мы посмотрим, насколько экспертиза официальная, от следствия, будет отличаться от нашей. Надеюсь, не будет, — добавил Павлов.

Похороны Просвирнина проходят на Троекуровском кладбище, для прощания с Просвирниным собрались родственники, коллеги и читатели.

Тело журналиста обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы. Коллеги и близкие Просвирнина рассматривают несчастный случай в качестве основной причины смерти.

Ранее стало известно, что в день смерти Просвирнин написал в своём Twitter, что впервые за шесть лет начал сомневаться, должна ли его жена воспитывать его детей. Причиной стали некие «русофобские высказывания».

Егор Просвирнин — русский националист, основатель проекта «Спутник и Погром», который в 2017 году наряду с информационными ресурсами «правой» направленности был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера.