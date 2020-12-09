Родные погибшей во время стрима блогера Reeflay не могут её похоронить

https://static.news.ru/photo/b01c8aa6-3a3a-11eb-95a9-fa163e074e61_660.jpg Валентина Григорьева Фото: instagram.com

Родственники Валентины Григорьевой, которая умерла во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay), не могут доставить её тело из Москвы в Краснодар. У семьи нет денег на перевозку.

Организацией похорон занимаются сёстры погибшей. Из родственников у неё ещё остался отец, но он не хочет заниматься организацией погребения. Мама и бабушка Валентины умерли в прошлом году.

У нас нет таких финансов. Мы живём в станицах. Нет средств доставить тело домой, — рассказали родные Григорьевой в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Соболезнования близким принесла мать блогера. Она заявила, что Валентина сама провоцировала сына на агрессию. Женщина утверждает, что Станислав никогда не проявлял насилия по отношению к окружающим и в армии был на хорошем счету.

Резонансный инцидент произошёл в подмосковной Ивановке. Решетников во время стрима на YouTube (сейчас он удалён) выгнал Валентину Григорьеву на балкон без тёплой одежды. Причиной стало то, что у девушки были проблемы с кишечником и от неё неприятно пахло. Когда стример решил впустить подругу, она уже была мертва. Reeflay не прервал трансляцию и зрители увидели погибшую, приезд скорой и полиции. Экспертиза установила, что на теле девушки есть множество травм, в том числе черепно-мозговая.

Сейчас Решетников арестован. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть». Следователи изъяли у стримера документы и жёсткие диски. Блогера отправят на психиатрическую экспертизу, писал NEWS.ru.