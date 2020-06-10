Родные погибшего в аварии с Ефремовым курьера отказались общаться с прессой

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Родственники водителя-курьера Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием актёра Михаила Ефремова, отказались разговаривать с журналистами, которые приехали на прощание с мужчиной в Рязанскую область.

В настоящее время тело жертвы ДТП везут из Москвы. Ранее сообщалось, что церемония прощания начнётся около 10:00. Однако представители церкви сообщили, что отпевания до 12:00 точно не будет.

У дома погибшего в ожидании с утра собрались журналисты.

Давайте без комментариев, - приводит РИА Новости слова родных Захарова.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, в траурном зале при НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым.