Родные Михаила Круга рассорились из-за наследства KP.RU: семья Михаила Круга поссорилась из-за оставленного им в наследство особняка за 60 млн

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Разногласия возникли в семье певца Михаила Круга из-за дома стоимостью 60 млн рублей, оставленным в наследство, пишет KP.RU со ссылкой на сына артиста Дмитрия Воробьева. По его словам, главный предмет спора — трехэтажный особняк, занимающий площадь 350 квадратных метров.

Тетя не хочет продавать дом. Я решил продать, потому что у нас случился конфликт с ней. Она захотела стать собственницей всего дома. Делать на нем бизнес, сдавать его посуточно, водить туда экскурсии. А мне это дело не нравится. Она хотела выкупить у меня дом очень дешево, — заявил сын Михаила Круга.

В поместье есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, котельная, бассейн, сауна с дровяной печью, гараж, кладовка с подогревом пола, обширная мансарда с бильярдной, баром и верандой, а также зимний сад с искусственными водопадами.

Воробьев заявил о своем намерении выставить на аукцион свою половину дома вместе с мебелью за 30 миллионов рублей. Старшая сестра круга Ольга Медведева расставаться с недвижимостью не планирует. При этом пространство внутри дома не разделено, оба совладельца имеют доступ ко всем помещениям.

Тем временем сестра Михаила Круга опровергла утверждения племянника о споре из-за наследства. Она утверждает, что в семье нет конфликтов по этому поводу.

Ранее манекенщик Эдуард Кривенко, бывший сотрудник покойного модельера Вячеслава Зайцева, заявил, что у него есть претензии на наследство известного кутюрье. По его словам, у него есть завещание Зайцева.