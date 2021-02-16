Родные люди: россияне рассказали, кому доверяют при поиске работы

https://static.news.ru/photo/850d37ea-7540-11e9-9ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

При поисках работы россияне больше доверяют родным и близким, нежели соцсетям. Кроме того, некоторые желающие трудоустроится по-прежнему смотрят объявления в газетах. Данные исследования сервиса «Работа.ру» приводит РИА Новости.

По данным исследования, при поиске работы большинство граждан отдают предпочтение специализированным сервисам — 60%. Также 44% обращаются за помощью к друзьям и родным. 10% начинают поиски в социальных сетях, 8% — в тематических каналах мессенджеров, 35% — через объявления в газетах.

Говоря о том, как они нашли своё последнее место работы, 51% признаётся, что им помог сервис с вакансиями. Ещё 36% помогли родственники и знакомые. 6% обрели работы с помощью соцсетей, 55% — через каналы в мессенджерах, 2% — по объявлению в газете или журнале.

В этой связи 73% респондентов полагают, что мессенджеры не слишком эффективны при поиске работы, наиболее полезными при этом участники опроса назвали «ВКонтакте» — за него высказались 12%. Telegram и Instagram получили по 6%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премии к Дню защитника отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта) не будут платить почти 80% работодателей. И только 14% предусмотрели траты на эти цели.