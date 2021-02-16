Родные люди: россияне рассказали, кому доверяют при поиске работы

При поисках работы россияне больше доверяют родным и близким, нежели соцсетям. Кроме того, некоторые желающие трудоустроится по-прежнему смотрят объявления в газетах. Данные исследования сервиса «Работа.ру» приводит РИА Новости.
По данным исследования, при поиске работы большинство граждан
Говоря о том, как они нашли своё последнее место работы, 51% признаётся, что им помог сервис с вакансиями. Ещё 36% помогли родственники и знакомые. 6% обрели работы с помощью соцсетей, 55% — через каналы в мессенджерах, 2% — по объявлению в газете или журнале.
В этой связи 73% респондентов полагают, что мессенджеры не слишком эффективны при поиске работы, наиболее полезными при этом участники опроса назвали «ВКонтакте» — за него высказались 12%. Telegram и Instagram получили по 6%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премии к Дню защитника отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта) не будут платить почти 80% работодателей. И только 14% предусмотрели траты на эти цели.