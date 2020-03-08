https://static.news.ru/photo/724d7ccc-6127-11ea-8832-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины в преддверии празднования 8 Марта буквально сходят с ума, выбор подарков для них — настоящая головоломка. Так подготовку сильного пола к Международному женскому дню прокомментировала депутат Госдумы, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию и победительница Олимпийских игр Ирина Роднина.

По её словам, перед 8 Марта мужчины «сходят с ума». Такое поведение свойственно и тем, кто находится рядом с женщинами и «по жизни», и по работе. Однако, по мнению Родниной, мужчины получают удовольствие от этого процесса.

Такое вот, достаточно волнительное для них состояние, и, мне кажется, они от этого получают удовольствие. Потому что это, конечно, такие головоломки: решать, что в этот раз, чем удивить наших женщин. Это, конечно, всё непросто, — цитирует депутата РИА Новости.

Чемпионка мира поздравила женщин с праздником и пожелала не иметь завышенных ожиданий. Как отметила Роднина, самый лучший подарок женщина делает себе сама. Он заключается в хорошем настроении, которое зависит только от неё самой.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская 8 марта поздравила всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. Она пожелала им достойных мужчин и «бесконечной весны». Также Поклонская в своём посте, приуроченном к 8 Марта, поделилась мыслями о нелёгкой женской доле.